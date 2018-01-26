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Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка

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Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка

Track List

A1I Will Always Love You (Alternate Mix)5:03
A2I Have Nothing (Film Version)4:56
A3I'm Every Woman (Clivilles & Cole House Mix I Edit)5:42
A4Run To You (Film Version)4:18
B1Queen Of The Night (Film Version)3:15
B2Jesus Loves Me (Film Version)1:07
B3Jesus Loves Me (A Capella Version)4:52
B4I Will Always Love You (Film Version)4:34
C1I Have Nothing (Live)6:52
C2Run To You (Live)4:47
C3Jesus Loves Me / He's Got The Whole World In His Hands (Live)10:38
D1Queen Of The Night (Live)5:35
D2I Will Always Love You (Live)6:15
D3I'm Every Woman (Live)5:07

Отзывы о товаре Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1I Will Always Love You (Alternate Mix)5:03
A2I Have Nothing (Film Version)4:56
A3I'm Every Woman (Clivilles & Cole House Mix I Edit)5:42
A4Run To You (Film Version)4:18
B1Queen Of The Night (Film Version)3:15
B2Jesus Loves Me (Film Version)1:07
B3Jesus Loves Me (A Capella Version)4:52
B4I Will Always Love You (Film Version)4:34
C1I Have Nothing (Live)6:52
C2Run To You (Live)4:47
C3Jesus Loves Me / He's Got The Whole World In His Hands (Live)10:38
D1Queen Of The Night (Live)5:35
D2I Will Always Love You (Live)6:15
D3I'm Every Woman (Live)5:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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