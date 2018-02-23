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David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка

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David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 9
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 10
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 11
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 12
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 13
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 9
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 10
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 11
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 12
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 13
  • David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка

Track List

A1Fantastic Voyage2:55
A2African Night Flight2:54
A3Move On3:16
A4Yassassin4:10
A5Red Sails3:43
B1D.J.3:59
B2Look Back In Anger3:08
B3Boys Keep Swinging3:17
B4Repetition2:59
B5Red Money4:17



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Fantastic Voyage2:55
A2African Night Flight2:54
A3Move On3:16
A4Yassassin4:10
A5Red Sails3:43
B1D.J.3:59
B2Look Back In Anger3:08
B3Boys Keep Swinging3:17
B4Repetition2:59
B5Red Money4:17


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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