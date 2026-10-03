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David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка

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David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
THE MAN WHO SOLD THE WORLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98600
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646287383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
THE MAN WHO SOLD THE WORLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The Width Of A Circle, All The Madmen, Black Country Rock, After All, Running Gun Blues, Saviour Machine, She Shook Me Cold, The Man Who Sold The World, The Supermen
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка

Track List

A1The Width Of A Circle8:07
A2All The Madmen5:38
A3Black Country Rock3:33
A4After All3:52
B1Running Gun Blues3:12
B2Saviour Machine4:27
B3She Shook Me Cold4:13
B4The Man Who Sold The World3:58
B5The Supermen3:39

Отзывы о товаре David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646287383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
THE MAN WHO SOLD THE WORLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The Width Of A Circle, All The Madmen, Black Country Rock, After All, Running Gun Blues, Saviour Machine, She Shook Me Cold, The Man Who Sold The World, The Supermen
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1The Width Of A Circle8:07
A2All The Madmen5:38
A3Black Country Rock3:33
A4After All3:52
B1Running Gun Blues3:12
B2Saviour Machine4:27
B3She Shook Me Cold4:13
B4The Man Who Sold The World3:58
B5The Supermen3:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825646287383) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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