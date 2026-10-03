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David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка

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David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98602
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка

Track List

A1Five Years4:42
A2Soul Love3:34
A3Moonage Daydream4:40
A4Starman4:10
A5It Ain't Easy2:58
B1Lady Stardust3:22
B2Star2:47
B3Hang On To Yourself2:40
B4Ziggy Stardust3:13
B5Suffragette City3:25
B6Rock 'N' Roll Suicide2:58

Отзывы о товаре David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Five Years4:42
A2Soul Love3:34
A3Moonage Daydream4:40
A4Starman4:10
A5It Ain't Easy2:58
B1Lady Stardust3:22
B2Star2:47
B3Hang On To Yourself2:40
B4Ziggy Stardust3:13
B5Suffragette City3:25
B6Rock 'N' Roll Suicide2:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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