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David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка

1 Отзывы
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David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
4 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646289448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Changes, Oh! You Pretty Things, Eight Line Poem, Life On Mars?, Kooks, Quicksand, Fill Your Heart, Andy Warhol, Song For Bob Dylan, Queen Bitch, The Bewlay Brothers
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка

Track List

A1Changes2:32
Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem(6:04)
A2Oh! You Pretty Things
A3Eight Line Poem
A4Life On Mars?3:45
A5Kooks2:45
A6Quicksand5:03
Fill Your Heart/Andy Warhol(7:02)
B1Fill Your Heart
B2Andy Warhol
B3Song For Bob Dylan4:10
B4Queen Bitch3:14
B5The Bewlay Brothers5:21

Отзывы о товаре David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка

06.07.2020
Юрий

Достоинства:
Из раннего Боуи брать обязательно.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646289448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Changes, Oh! You Pretty Things, Eight Line Poem, Life On Mars?, Kooks, Quicksand, Fill Your Heart, Andy Warhol, Song For Bob Dylan, Queen Bitch, The Bewlay Brothers
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Changes2:32
Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem(6:04)
A2Oh! You Pretty Things
A3Eight Line Poem
A4Life On Mars?3:45
A5Kooks2:45
A6Quicksand5:03
Fill Your Heart/Andy Warhol(7:02)
B1Fill Your Heart
B2Andy Warhol
B3Song For Bob Dylan4:10
B4Queen Bitch3:14
B5The Bewlay Brothers5:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.07.2020
Юрий

Достоинства:
Из раннего Боуи брать обязательно.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.


David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка – стоимость товара 4650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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