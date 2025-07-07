Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 629858
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4 490 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Red Bullet
Barcode
[8712944331967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
Виниловая пластинка BCDP — это стандартное издание, предлагающее насладиться качественным звуком зарубежной поп-музыки в жанре Synth-pop. Данный LP формата 12 дюймов является отличным выбором для ценителей винила и коллекционеров. Пластинка выполнена в классическом черном цвете, что подчеркнет вашу коллекцию. Издание сохраняется в идеальном состоянии, как пластинка, так и конверт, оцениваются как Still Sealed (SS), что гарантирует отсутствие повреждений и максимально возможное качество звучания. Выпущенный в Германии, этот винил станет отличным дополнением к коллекции каждого меломана. Тип товара: виниловая пластинка, бренд: BCDP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Red Bullet
Barcode
[8712944331967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка BCDP — это стандартное издание, предлагающее насладиться качественным звуком зарубежной поп-музыки в жанре Synth-pop. Данный LP формата 12 дюймов является отличным выбором для ценителей винила и коллекционеров. Пластинка выполнена в классическом черном цвете, что подчеркнет вашу коллекцию. Издание сохраняется в идеальном состоянии, как пластинка, так и конверт, оцениваются как Still Sealed (SS), что гарантирует отсутствие повреждений и максимально возможное качество звучания. Выпущенный в Германии, этот винил станет отличным дополнением к коллекции каждого меломана. Тип товара: виниловая пластинка, бренд: BCDP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
доставка сместилась на день, но не критично. Пластинка запакована в картонную коробку с пузырчаткой плёнкой. Пластинка качественная. Товаром доволен
Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - купить по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
доставка сместилась на день, но не критично. Пластинка запакована в картонную коробку с пузырчаткой плёнкой. Пластинка качественная. Товаром доволен