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Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 1
Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 2
Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 3
Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 4
Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 1
  • Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 2
  • Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 3
  • Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 4
  • Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Red Bullet
Barcode
[8712944331967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка

Виниловая пластинка BCDP — это стандартное издание, предлагающее насладиться качественным звуком зарубежной поп-музыки в жанре Synth-pop. Данный LP формата 12 дюймов является отличным выбором для ценителей винила и коллекционеров. Пластинка выполнена в классическом черном цвете, что подчеркнет вашу коллекцию. Издание сохраняется в идеальном состоянии, как пластинка, так и конверт, оцениваются как Still Sealed (SS), что гарантирует отсутствие повреждений и максимально возможное качество звучания. Выпущенный в Германии, этот винил станет отличным дополнением к коллекции каждого меломана. Тип товара: виниловая пластинка, бренд: BCDP.

Отзывы о товаре Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка сместилась на день, но не критично. Пластинка запакована в картонную коробку с пузырчаткой плёнкой. Пластинка качественная. Товаром доволен



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Red Bullet
Barcode
[8712944331967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Shocking Blue – 3rd Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка BCDP — это стандартное издание, предлагающее насладиться качественным звуком зарубежной поп-музыки в жанре Synth-pop. Данный LP формата 12 дюймов является отличным выбором для ценителей винила и коллекционеров. Пластинка выполнена в классическом черном цвете, что подчеркнет вашу коллекцию. Издание сохраняется в идеальном состоянии, как пластинка, так и конверт, оцениваются как Still Sealed (SS), что гарантирует отсутствие повреждений и максимально возможное качество звучания. Выпущенный в Германии, этот винил станет отличным дополнением к коллекции каждого меломана. Тип товара: виниловая пластинка, бренд: BCDP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка сместилась на день, но не критично. Пластинка запакована в картонную коробку с пузырчаткой плёнкой. Пластинка качественная. Товаром доволен


Shocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка - купить по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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