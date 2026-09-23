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The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 5
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 6
The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 5
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 6
  • The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома. оригинальная пластинка вышла в 1969 году. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке 100 величайших артистов всех времён, также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание третьего студийного альбома. оригинальная пластинка вышла в 1969 году. Группа The Velvet Underground образовалась в 1964 году в США. Альбомы коллектива не имели высоких рейтингов и продаж, однако оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Журнал Rolling Stone присвоил команде 19 позицию в списке 100 величайших артистов всех времён, также название группы было внесено в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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