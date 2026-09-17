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David Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Bowie, David, Low (Remastered)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165435
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка

Track List

A1Speed Of Life
A2Breaking Glass
A3What In The World
A4Sound And Vision
A5Always Crashing In The Same Car
A6Be My Wife
A7A New Career In A New Town
B1Warszawa
B2Art Decade
B3Weeping Wall
B4Subterraneans

Отзывы о товаре David Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Speed Of Life
A2Breaking Glass
A3What In The World
A4Sound And Vision
A5Always Crashing In The Same Car
A6Be My Wife
A7A New Career In A New Town
B1Warszawa
B2Art Decade
B3Weeping Wall
B4Subterraneans
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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