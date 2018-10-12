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Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка

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Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 2
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 3
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 4
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 5
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 6
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 7
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 8
Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 4
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 5
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 6
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 7
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 8
  • Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция REA, CHRIS
filter_none Товар входит в коллекцию REA, CHRIS

Коллекция REA, CHRIS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think Its Over), Lets Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me Theres A Heaven, Josephine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка

Track List

A1The Road To Hell (Part 2)4:31
A2Fool (If You Think It's Over)4:05
A3Let's Dance4:16
A4You Can Go Your Own Way3:56
B1Julia3:55
B2Stainsby Girls4:08
B3Tell Me There's A Heaven6:02
B4Josephine3:36
C1Steel River6:11
C2On The Beach6:50
C3I Can Hear Your Heartbeat3:23
C4All Summer Long3:33
C5Blue Cafe4:47
D1Auberge4:44
D2Driving Home For Christmas4:01
D3Nothing To Fear4:30
D4Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)6:47

Отзывы о товаре Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think Its Over), Lets Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me Theres A Heaven, Josephine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1The Road To Hell (Part 2)4:31
A2Fool (If You Think It's Over)4:05
A3Let's Dance4:16
A4You Can Go Your Own Way3:56
B1Julia3:55
B2Stainsby Girls4:08
B3Tell Me There's A Heaven6:02
B4Josephine3:36
C1Steel River6:11
C2On The Beach6:50
C3I Can Hear Your Heartbeat3:23
C4All Summer Long3:33
C5Blue Cafe4:47
D1Auberge4:44
D2Driving Home For Christmas4:01
D3Nothing To Fear4:30
D4Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)6:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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