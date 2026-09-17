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David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Bowie, David David Bowie Aka Space Oddity
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка

Track List

A1Space Oddity
A2Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
A3Letter To Hermione
A4Cygnet Committee
B1Janine
B2An Occasional Dream
B3The Wild Eyed Boy From Freecloud
B4God Knows I'm Good
B5Memory Of A Free Festival

Отзывы о товаре David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Space Oddity
A2Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
A3Letter To Hermione
A4Cygnet Committee
B1Janine
B2An Occasional Dream
B3The Wild Eyed Boy From Freecloud
B4God Knows I'm Good
B5Memory Of A Free Festival
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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