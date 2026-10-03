Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 142609
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Загружаем...
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Загружаем...
3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Schnurbi
|0:57
|A2
|Der Stabsvornern
|5:24
|A3
|Spitz-Auge
|5:17
|B1
|Globale Gehung
|1:06
|B2
|Das Gezabel
|6:02
|B3
|Vornern-Anwarter
|3:03
|B4
|Hinrich Zur See
|4:23
|C1
|Der Buhold
|5:32
|C2
|Speiseberndchen
|2:55
|C3
|Fochleise-Kassette
|0:32
|C4
|Trummerung
|5:32
|C5
|Datenzwerg
|0:36
|D1
|Schwer Verbindlich
|1:45
|D2
|Der Ast-Spink
|5:17
|D3
|Bieres Meuse
|2:59
|D4
|Das Gezabel De Luxe
|5:35
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Schnurbi
|0:57
|A2
|Der Stabsvornern
|5:24
|A3
|Spitz-Auge
|5:17
|B1
|Globale Gehung
|1:06
|B2
|Das Gezabel
|6:02
|B3
|Vornern-Anwarter
|3:03
|B4
|Hinrich Zur See
|4:23
|C1
|Der Buhold
|5:32
|C2
|Speiseberndchen
|2:55
|C3
|Fochleise-Kassette
|0:32
|C4
|Trummerung
|5:32
|C5
|Datenzwerg
|0:36
|D1
|Schwer Verbindlich
|1:45
|D2
|Der Ast-Spink
|5:17
|D3
|Bieres Meuse
|2:59
|D4
|Das Gezabel De Luxe
|5:35
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Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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