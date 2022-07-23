Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 184976
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Загружаем...
2 920 руб.
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Коллекция Ozzy Osbourne
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Over The Mountain
|A2
|Flying High Again
|A3
|You Can't Kill Rock And Roll
|A4
|Believer
|B1
|Little Dolls
|B2
|Tonight
|B3
|S.A.T.O
|B4
|Diary Of A Madman
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Over The Mountain
|A2
|Flying High Again
|A3
|You Can't Kill Rock And Roll
|A4
|Believer
|B1
|Little Dolls
|B2
|Tonight
|B3
|S.A.T.O
|B4
|Diary Of A Madman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Красочно оформленная обложка . “Diary Of A Madman” – один из моих самых любимых альбомов , где Оззи показывает себя ярким мелодистом . Среди вещей очень понравилось все. Слабых композиций нет совершенно.
Недостатки:
Отсутствия антистатаческого конверта .
Комментарий:
Второй сольный альбом Оззи Осборна был записан в феврале - марте 1981 года , а издан в ноябре 1981 года . Оззи Осборну запись понравилась больше , чем первый сольник . Это последняя работа гитариста Рэнди Роадса. 19 марта 1982 года гитарист трагически погиб в авиакатастрофе . Мир его праху !
Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов.
Недостатки:
Нет антистатистического конверта(к этому уже привыкли).
Комментарий:
Самая низкая цена в магазине Котофото!А если еще есть бонусные баллы,так вообще сказачно!Спасибо.
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка
Достоинства:
Красочно оформленная обложка . “Diary Of A Madman” – один из моих самых любимых альбомов , где Оззи показывает себя ярким мелодистом . Среди вещей очень понравилось все. Слабых композиций нет совершенно.
Недостатки:
Отсутствия антистатаческого конверта .
Комментарий:
Второй сольный альбом Оззи Осборна был записан в феврале - марте 1981 года , а издан в ноябре 1981 года . Оззи Осборну запись понравилась больше , чем первый сольник . Это последняя работа гитариста Рэнди Роадса. 19 марта 1982 года гитарист трагически погиб в авиакатастрофе . Мир его праху !
Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов.
Недостатки:
Нет антистатистического конверта(к этому уже привыкли).
Комментарий:
Самая низкая цена в магазине Котофото!А если еще есть бонусные баллы,так вообще сказачно!Спасибо.