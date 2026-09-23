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Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка

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Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617305
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка

Move Me — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth, вышедший в 1994 году. Записан на студии C.A.S. Studios в Германии.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Move Me — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth, вышедший в 1994 году. Записан на студии C.A.S. Studios в Германии.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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