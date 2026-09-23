Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 617305
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
Move Me — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth, вышедший в 1994 году. Записан на студии C.A.S. Studios в Германии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Cle...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMuse - Absolution (0825646909445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитPantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитEurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJamiroquai - Emergency On Planet Earth (2Lp) (0889854538811) вин...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитIndochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJudas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитPhil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJoe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в Сплит5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пласт...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Move Me (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Move Me — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth, вышедший в 1994 году. Записан на студии C.A.S. Studios в Германии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка