Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 165693
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853029716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Unisexe
|5:03
|A2
|Revolution
|4:50
|A3
|Drugstar
|3:30
|B1
|Je n'embrasse pas
|5:32
|B2
|Coma, coma, coma
|4:36
|B3
|Echo ruby
|5:10
|C1
|Les silences de juliette
|3:57
|C2
|Satellite
|4:11
|C3
|Mire-live
|3:34
|D1
|Ce soir, le ciel
|4:06
|D2
|Kissing my song
|4:04
|D3
|L'amoureuse
|4:43
|D4
|Peter pan
|4:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853029716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Unisexe
|5:03
|A2
|Revolution
|4:50
|A3
|Drugstar
|3:30
|B1
|Je n'embrasse pas
|5:32
|B2
|Coma, coma, coma
|4:36
|B3
|Echo ruby
|5:10
|C1
|Les silences de juliette
|3:57
|C2
|Satellite
|4:11
|C3
|Mire-live
|3:34
|D1
|Ce soir, le ciel
|4:06
|D2
|Kissing my song
|4:04
|D3
|L'amoureuse
|4:43
|D4
|Peter pan
|4:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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