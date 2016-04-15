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Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка

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Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 1
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 2
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 3
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 4
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 5
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 6
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 7
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 8
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 9
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 10
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 11
Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 1
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 2
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 3
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 4
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 5
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 6
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 7
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 8
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 9
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 10
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 11
  • Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165693
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция INDOCHINE
filter_none Товар входит в коллекцию INDOCHINE

Коллекция INDOCHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853029716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка

Track List

A1Unisexe5:03
A2Revolution4:50
A3Drugstar3:30
B1Je n'embrasse pas5:32
B2Coma, coma, coma4:36
B3Echo ruby5:10
C1Les silences de juliette3:57
C2Satellite4:11
C3Mire-live3:34
D1Ce soir, le ciel4:06
D2Kissing my song4:04
D3L'amoureuse4:43
D4Peter pan4:58

Отзывы о товаре Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853029716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
WAX
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Unisexe5:03
A2Revolution4:50
A3Drugstar3:30
B1Je n'embrasse pas5:32
B2Coma, coma, coma4:36
B3Echo ruby5:10
C1Les silences de juliette3:57
C2Satellite4:11
C3Mire-live3:34
D1Ce soir, le ciel4:06
D2Kissing my song4:04
D3L'amoureuse4:43
D4Peter pan4:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Indochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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