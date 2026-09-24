Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 708174
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588970214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A1 Sucker Train Blues 4:27 A2 Do It For The Kids 3:55 A3 Big Machine 4:25 A4 Illegal i Song 4:17 A5 Spectacle 3:41 B1 Fall To Pieces 4:30 B2 Headspace 3:42 B3 Superhuman 4:15 B4 Set Me Free 4:07 B5 You Got No Right 5:35 C1 Slither 4:08 C2 Dirty Little Thing 3:57 C3 Loving The Alien 5:50 C4 Fall To Pieces (Acoustic) 4:11 C5 Bodies 3:22 D1 Surrender 4:28 D2 No More No More 5:39 D3 Negative Creep 4:18 D4 Money 7:38
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588970214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A1 Sucker Train Blues 4:27 A2 Do It For The Kids 3:55 A3 Big Machine 4:25 A4 Illegal i Song 4:17 A5 Spectacle 3:41 B1 Fall To Pieces 4:30 B2 Headspace 3:42 B3 Superhuman 4:15 B4 Set Me Free 4:07 B5 You Got No Right 5:35 C1 Slither 4:08 C2 Dirty Little Thing 3:57 C3 Loving The Alien 5:50 C4 Fall To Pieces (Acoustic) 4:11 C5 Bodies 3:22 D1 Surrender 4:28 D2 No More No More 5:39 D3 Negative Creep 4:18 D4 Money 7:38
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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