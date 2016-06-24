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Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка

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Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 1
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 2
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 3
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 4
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 5
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 1
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 2
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 3
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 4
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 5
  • Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция INDOCHINE
filter_none Товар входит в коллекцию INDOCHINE

Коллекция INDOCHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853248315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка

Track List

Disc 1

A1Republika Meteor Ouverture
A2Go Rimbaud, Go!
A3Junior Song
A4Little Dolls
B1Le Grand Soir
B2Un Ange A Ma Table
B3La Lettre De Metal
B4Le Lac

Disc 2

C1Republika
C2Play Boy
C3L World
C4Je T'Aime Tant
C5Bye Bye Valentine
D1Les Aubes Sont Mortes
D2Union War
D3Le Dernier Jour

Отзывы о товаре Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853248315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

Disc 1

A1Republika Meteor Ouverture
A2Go Rimbaud, Go!
A3Junior Song
A4Little Dolls
B1Le Grand Soir
B2Un Ange A Ma Table
B3La Lettre De Metal
B4Le Lac

Disc 2

C1Republika
C2Play Boy
C3L World
C4Je T'Aime Tant
C5Bye Bye Valentine
D1Les Aubes Sont Mortes
D2Union War
D3Le Dernier Jour
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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