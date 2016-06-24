Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 165687
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853248315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка
Track List
Disc 1
|A1
|Republika Meteor Ouverture
|A2
|Go Rimbaud, Go!
|A3
|Junior Song
|A4
|Little Dolls
|B1
|Le Grand Soir
|B2
|Un Ange A Ma Table
|B3
|La Lettre De Metal
|B4
|Le Lac
Disc 2
|C1
|Republika
|C2
|Play Boy
|C3
|L World
|C4
|Je T'Aime Tant
|C5
|Bye Bye Valentine
|D1
|Les Aubes Sont Mortes
|D2
|Union War
|D3
|Le Dernier Jour
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853248315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
LA REPUBLIQUE DES METEORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
Disc 1
|A1
|Republika Meteor Ouverture
|A2
|Go Rimbaud, Go!
|A3
|Junior Song
|A4
|Little Dolls
|B1
|Le Grand Soir
|B2
|Un Ange A Ma Table
|B3
|La Lettre De Metal
|B4
|Le Lac
Disc 2
|C1
|Republika
|C2
|Play Boy
|C3
|L World
|C4
|Je T'Aime Tant
|C5
|Bye Bye Valentine
|D1
|Les Aubes Sont Mortes
|D2
|Union War
|D3
|Le Dernier Jour
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Indochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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