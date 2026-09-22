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Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка

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Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 5
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 6
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 7
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 8
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 9
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Number Ones
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584107011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Number Ones
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Stop 'til You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black Or White, You Are Not Alone, Earth Song, Blood On The Dance Floor, You Rock My World, Break Of Dawn, One More Chance
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Stop 'til You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black Or White, You Are Not Alone, Earth Song, Blood On The Dance Floor, You Rock My World, Break Of Dawn, One More Chance



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584107011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Number Ones
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Stop 'til You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black Or White, You Are Not Alone, Earth Song, Blood On The Dance Floor, You Rock My World, Break Of Dawn, One More Chance
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Stop 'til You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black Or White, You Are Not Alone, Earth Song, Blood On The Dance Floor, You Rock My World, Break Of Dawn, One More Chance


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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