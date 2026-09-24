Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 698724
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2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4603749282001]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Saga of Malica, Galla, Panghiella Dance, Apricot Angelika Markova), Angelika Markova), Mayrik Em, Angelika Markova), Padre
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Miush Shkirman / Hush hush (lp, limited, numbered) представляет собой уникальный музыкальный проект, в котором необычные звуковые текстуры переплетаются с глубокими эмоциями и атмосферой. Этот ограниченный тираж с индивидуальной нумерацией станет не только украшением вашей коллекции, но и позволит вам окунуться в мир оригинального звучания и креативного подхода к музыкальному искусству. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией этого альбома, который оставит неизгладимое впечатление.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4603749282001]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Miush Shkirman
Альбом (сингл)
Hush-Hush
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Saga of Malica, Galla, Panghiella Dance, Apricot Angelika Markova), Angelika Markova), Mayrik Em, Angelika Markova), Padre
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Miush Shkirman / Hush hush (lp, limited, numbered) представляет собой уникальный музыкальный проект, в котором необычные звуковые текстуры переплетаются с глубокими эмоциями и атмосферой. Этот ограниченный тираж с индивидуальной нумерацией станет не только украшением вашей коллекции, но и позволит вам окунуться в мир оригинального звучания и креативного подхода к музыкальному искусству. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией этого альбома, который оставит неизгладимое впечатление.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Miush Shkirman - Hush-Hush (4603749282001) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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