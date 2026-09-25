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Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка

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Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 1
Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 2
Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Don't Look Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 1
  • Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 2
  • Kojey Radical - Don&#039;t Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726934
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Загружаем...
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Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[5021732784537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Don't Look Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Knock Knock, Rotation, Rule One (Ft. Bawo), Drinking My Water, Long Day, On Call, Expensive (Ft. Planet Giza), Problems, Conversation, Communication, Life Of The Party, Breathe, Curtains, Comfortable, Everyday, Baby Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка

Aртист из Восточного Лондона Kojey Radical зарекомендовал себя как один из самых креативных и самобытных голосов в британской музыке. Его дебютный альбом Reason to Smile (2022) был тепло встречен критиками и сделал его одним из ключевых голосов британской культуры. Теперь 32-летний музыкант готовится выпустить свой второй альбом Don't Look Down. Издание на цветном виниле. 16-трековый альбом «Don't Look Down» — это музыкально насыщенное и глубоко интроспективное размышление о переменчивых приливах, падениях и радостях, которые пережил Кодже с момента своего появления на публике. В плане звучания альбом представляет собой самую экспериментальную и эклектичную музыку в его карьере, в которой прослеживаются влияния от золотого века хип-хопа до диско, от грайма до инди, от джаза до ска. Вместе эти струнные инструменты дают точное представление о внутреннем мире Коджея и служат своего рода временной меткой, документирующей чувства, эмоции и переживания, которые возникают у многих, когда они достигают рубежа в 30 лет.

Отзывы о товаре Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[5021732784537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kojey Radical
Альбом (сингл)
Don't Look Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Knock Knock, Rotation, Rule One (Ft. Bawo), Drinking My Water, Long Day, On Call, Expensive (Ft. Planet Giza), Problems, Conversation, Communication, Life Of The Party, Breathe, Curtains, Comfortable, Everyday, Baby Boy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Aртист из Восточного Лондона Kojey Radical зарекомендовал себя как один из самых креативных и самобытных голосов в британской музыке. Его дебютный альбом Reason to Smile (2022) был тепло встречен критиками и сделал его одним из ключевых голосов британской культуры. Теперь 32-летний музыкант готовится выпустить свой второй альбом Don't Look Down. Издание на цветном виниле. 16-трековый альбом «Don't Look Down» — это музыкально насыщенное и глубоко интроспективное размышление о переменчивых приливах, падениях и радостях, которые пережил Кодже с момента своего появления на публике. В плане звучания альбом представляет собой самую экспериментальную и эклектичную музыку в его карьере, в которой прослеживаются влияния от золотого века хип-хопа до диско, от грайма до инди, от джаза до ска. Вместе эти струнные инструменты дают точное представление о внутреннем мире Коджея и служат своего рода временной меткой, документирующей чувства, эмоции и переживания, которые возникают у многих, когда они достигают рубежа в 30 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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