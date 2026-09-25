Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) виниловая пластинка
Aртист из Восточного Лондона Kojey Radical зарекомендовал себя как один из самых креативных и самобытных голосов в британской музыке. Его дебютный альбом Reason to Smile (2022) был тепло встречен критиками и сделал его одним из ключевых голосов британской культуры. Теперь 32-летний музыкант готовится выпустить свой второй альбом Don't Look Down. Издание на цветном виниле. 16-трековый альбом «Don't Look Down» — это музыкально насыщенное и глубоко интроспективное размышление о переменчивых приливах, падениях и радостях, которые пережил Кодже с момента своего появления на публике. В плане звучания альбом представляет собой самую экспериментальную и эклектичную музыку в его карьере, в которой прослеживаются влияния от золотого века хип-хопа до диско, от грайма до инди, от джаза до ска. Вместе эти струнные инструменты дают точное представление о внутреннем мире Коджея и служат своего рода временной меткой, документирующей чувства, эмоции и переживания, которые возникают у многих, когда они достигают рубежа в 30 лет.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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