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Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка

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Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 1
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 2
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 3
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 4
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 5
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 6
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 7
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 8
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 9
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 10
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 1
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 2
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 3
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 4
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 5
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 6
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 7
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 8
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 9
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 10
  • Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция INDOCHINE
filter_none Товар входит в коллекцию INDOCHINE

Коллекция INDOCHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751098015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка

Track List

A1La Buddha Affaire2:43
A2Les Citadelles3:51
A3La Chevauchee Des Champs De Ble5:17
A4Il Y A Un Risque (Le Mepris)4:30
A5Les Tzars4:38
B1La Machine A Rattraper Le Temps5:09
B2Un Grand Carnaval4:04
B37000 Danses6:03
B4Une Maison Perdue...5:55

Отзывы о товаре Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751098015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1La Buddha Affaire2:43
A2Les Citadelles3:51
A3La Chevauchee Des Champs De Ble5:17
A4Il Y A Un Risque (Le Mepris)4:30
A5Les Tzars4:38
B1La Machine A Rattraper Le Temps5:09
B2Un Grand Carnaval4:04
B37000 Danses6:03
B4Une Maison Perdue...5:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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