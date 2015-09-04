Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 165680
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4 780 руб.
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Коллекция INDOCHINE
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751098015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка
Track List
|A1
|La Buddha Affaire
|2:43
|A2
|Les Citadelles
|3:51
|A3
|La Chevauchee Des Champs De Ble
|5:17
|A4
|Il Y A Un Risque (Le Mepris)
|4:30
|A5
|Les Tzars
|4:38
|B1
|La Machine A Rattraper Le Temps
|5:09
|B2
|Un Grand Carnaval
|4:04
|B3
|7000 Danses
|6:03
|B4
|Une Maison Perdue...
|5:55
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751098015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
7000 DANSES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|La Buddha Affaire
|2:43
|A2
|Les Citadelles
|3:51
|A3
|La Chevauchee Des Champs De Ble
|5:17
|A4
|Il Y A Un Risque (Le Mepris)
|4:30
|A5
|Les Tzars
|4:38
|B1
|La Machine A Rattraper Le Temps
|5:09
|B2
|Un Grand Carnaval
|4:04
|B3
|7000 Danses
|6:03
|B4
|Une Maison Perdue...
|5:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Indochine - 7000 Danses (0888751098015) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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