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The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка

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The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 3
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 4
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 5
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 6
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 7
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 8
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 5
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 6
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 7
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 8
  • The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STOOGES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STOOGES, THE

Коллекция STOOGES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323813
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка

Track List

A1Down On The Street3:42
A2Loose3:33
A3T.V. Eye4:17
A4Dirt7:00
B119705:15
B2Fun House7:46
B3L.A. Blues4:55



Теги товара: Indie, Панк-рок

Отзывы о товаре The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323813
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Down On The Street3:42
A2Loose3:33
A3T.V. Eye4:17
A4Dirt7:00
B119705:15
B2Fun House7:46
B3L.A. Blues4:55


Теги товара: Indie, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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