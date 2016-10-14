The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 142618
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4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943141
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка
Track List
|A1
|1969
|4:05
|A2
|I Wanna Be Your Dog
|3:10
|A3
|We Will Fall
|10:15
|B1
|No Fun
|5:15
|B2
|Real Cool Time
|2:29
|B3
|Ann
|3:00
|B4
|Not Right
|2:49
|B5
|Little Doll
|3:21
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943141
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|1969
|4:05
|A2
|I Wanna Be Your Dog
|3:10
|A3
|We Will Fall
|10:15
|B1
|No Fun
|5:15
|B2
|Real Cool Time
|2:29
|B3
|Ann
|3:00
|B4
|Not Right
|2:49
|B5
|Little Doll
|3:21
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The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - стоимость товара 4750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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