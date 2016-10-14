Top.Mail.Ru
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 3
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 4
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142618
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STOOGES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STOOGES, THE

Коллекция STOOGES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943141
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка

Track List

A119694:05
A2I Wanna Be Your Dog3:10
A3We Will Fall10:15
B1No Fun5:15
B2Real Cool Time2:29
B3Ann3:00
B4Not Right2:49
B5Little Doll3:21



Теги товара: Indie, Панк-рок

Отзывы о товаре The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943141
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
THE STOOGES
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A119694:05
A2I Wanna Be Your Dog3:10
A3We Will Fall10:15
B1No Fun5:15
B2Real Cool Time2:29
B3Ann3:00
B4Not Right2:49
B5Little Doll3:21


Теги товара: Indie, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая пластинка - стоимость товара 4750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...