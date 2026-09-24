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Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка

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Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667301
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557567571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557567571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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