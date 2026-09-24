Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 715772
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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Трек-лист
IT'LL TAKE A LONG TIME, SWEET ROSEMARY, FOR NOBODY TO HEAR, TOMORROW IS A LONG TIME, QUIET JOYS OF BROTHERHOOD, LISTEN, LISTEN, THE LADY, BUSHES AND BRIARS, IT SUITS ME WELL, THE MUSIC WEAVER
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
Свежее виниловое переиздание альбома Sandy фолк-певицы Sandy Denny, вышло в 2013 году. Вторая сольная студийная работа была записана в 1972 году, продюсером выступил Тревор Лукас — будущий муж певицы. Альбом сильно отличался от всего, что Сэнди исполняла в группе Fairport Convention, появились яркие нотки кантри-музыки. Sandy Denny родилась в 1947 году в Великобритании и умерла в 1978. Популярность получила как участница коллектива Fairport Convention. Также росту известности способствовал дуэт с Робертом Плантом (композиция «The Battle of Evermore» с альбома «Led Zeppelin IV»). Британский журнал Melody Maker дважды (1971—1972) признавал Сэнди «лучшей певицей Великобритании».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Трек-лист
IT'LL TAKE A LONG TIME, SWEET ROSEMARY, FOR NOBODY TO HEAR, TOMORROW IS A LONG TIME, QUIET JOYS OF BROTHERHOOD, LISTEN, LISTEN, THE LADY, BUSHES AND BRIARS, IT SUITS ME WELL, THE MUSIC WEAVER
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Свежее виниловое переиздание альбома Sandy фолк-певицы Sandy Denny, вышло в 2013 году. Вторая сольная студийная работа была записана в 1972 году, продюсером выступил Тревор Лукас — будущий муж певицы. Альбом сильно отличался от всего, что Сэнди исполняла в группе Fairport Convention, появились яркие нотки кантри-музыки. Sandy Denny родилась в 1947 году в Великобритании и умерла в 1978. Популярность получила как участница коллектива Fairport Convention. Также росту известности способствовал дуэт с Робертом Плантом (композиция «The Battle of Evermore» с альбома «Led Zeppelin IV»). Британский журнал Melody Maker дважды (1971—1972) признавал Сэнди «лучшей певицей Великобритании».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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