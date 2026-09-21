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Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка

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Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707972
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Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475639909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
So Far Away, Money For Nothing, Walk of Life, Your Latest Trick, Why Worry, Ride Across the River, The Man's Too Strong, One World, Brothers In Arms
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка

Один из самых известных альбомов группы Dire Straits, выпущенный в 1985 году. В 2025 году альбом отметит свое 40-летие, и это событие, вероятно, будет сопровождаться различными мероприятиями, включая переиздания на виниле



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Dire Straits - Brothers In Arms (0602475639909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475639909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
So Far Away, Money For Nothing, Walk of Life, Your Latest Trick, Why Worry, Ride Across the River, The Man's Too Strong, One World, Brothers In Arms
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Один из самых известных альбомов группы Dire Straits, выпущенный в 1985 году. В 2025 году альбом отметит свое 40-летие, и это событие, вероятно, будет сопровождаться различными мероприятиями, включая переиздания на виниле


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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