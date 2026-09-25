Top.Mail.Ru
Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 1
Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 2
Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Золотые Яйца
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 1
  • Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 2
  • Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729618
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка
4 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808973R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Золотые Яйца
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Раинька, Золотые Яйцы, Лучше, Чем В Париже, Красивая, Лето В Белоруссии, Курвы, Ласточки, Фабричная, Курачкі, Ты Моя, Любови Капец, Почтальоны / Ten O'Clock Postman, Рамонкі
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка

"Золотые Яйцы" - шестой студийный альбом белорусской рок-группы Ляпис Трубецкой, выпущенный в 2004 году. Выход альбом ознаменовал переход группы от вышедшего в тираж "стёб-рока" к более альтернативному ска-звучанию. Незадолго до выхода альбома группу покинул трубач Егор Дрындин, игравший в группе с 1995 года. Накануне релиза альбома Сергей Михалок сбрил наголо длинные волосы, объяснив данный поступок желанием начать новую жизнь. Переиздание 2025 года представлено на виниле красного цвета. Ляпис Трубецкой - советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Лауреат премий RAMP, "Рок-коронация", "Чартова дюжина", "Степной волк", "ZD Awards", "Ultra-Music Awards". 17 марта 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.

Отзывы о товаре Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808973R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Золотые Яйца
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Раинька, Золотые Яйцы, Лучше, Чем В Париже, Красивая, Лето В Белоруссии, Курвы, Ласточки, Фабричная, Курачкі, Ты Моя, Любови Капец, Почтальоны / Ten O'Clock Postman, Рамонкі
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Золотые Яйцы" - шестой студийный альбом белорусской рок-группы Ляпис Трубецкой, выпущенный в 2004 году. Выход альбом ознаменовал переход группы от вышедшего в тираж "стёб-рока" к более альтернативному ска-звучанию. Незадолго до выхода альбома группу покинул трубач Егор Дрындин, игравший в группе с 1995 года. Накануне релиза альбома Сергей Михалок сбрил наголо длинные волосы, объяснив данный поступок желанием начать новую жизнь. Переиздание 2025 года представлено на виниле красного цвета. Ляпис Трубецкой - советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Лауреат премий RAMP, "Рок-коронация", "Чартова дюжина", "Степной волк", "ZD Awards", "Ultra-Music Awards". 17 марта 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ляпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) виниловая пластинка - стоимость товара 4440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...