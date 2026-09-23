Top.Mail.Ru
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 1
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 2
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 1
  • Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 2
  • Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка

Britney - третий студийный альбом американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 31 октября 2001 года лейблом Jive Records. Стремясь перейти от подросткового поп-стиля своих первых двух студийных альбомов ...Baby One More Time (1999) и Oops!... I Did It Again (2000), Спирс начала использовать на новом релизе значительно более зрелое звучание. Альбом включает в себя элементы R&amp;amp;amp;amp;amp;B, EDM, диско, хип-хопа и рока. Лирика пластинки затрагивает такие темы, как взросление, самоконтроль и сексуальность. В создании альбома принимали участие различные соавторы, включая Макса Мартина и Рами Якуба. Сама Спирс сыграла более заметную роль, став соавтором шести композиций.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Britney - третий студийный альбом американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 31 октября 2001 года лейблом Jive Records. Стремясь перейти от подросткового поп-стиля своих первых двух студийных альбомов ...Baby One More Time (1999) и Oops!... I Did It Again (2000), Спирс начала использовать на новом релизе значительно более зрелое звучание. Альбом включает в себя элементы R&amp;amp;amp;amp;amp;B, EDM, диско, хип-хопа и рока. Лирика пластинки затрагивает такие темы, как взросление, самоконтроль и сексуальность. В создании альбома принимали участие различные соавторы, включая Макса Мартина и Рами Якуба. Сама Спирс сыграла более заметную роль, став соавтором шести композиций.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...