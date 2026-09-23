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The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка

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The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 1
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 2
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 3
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 4
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 5
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 6
The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The War On Drugs
Альбом (сингл)
I Don’t Live Here Anymore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 1
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 2
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 3
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 4
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 5
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 6
  • The War On Drugs - I Don&#039;t Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The War On Drugs
Альбом (сингл)
I Don’t Live Here Anymore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Living Proof, Harmonias Dream, Change, I Dont Wanna Wait, Victim, I Dont Live Here Anymore, Old Skin, Wasted, Rings Around My Fathers Eyes, Occasional Rain Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка

Новый альбом популярной американской инди-рок группы The War On Drugs.. The War On Drugs объявляют о своем первом студийном альбоме за четыре года I Don’t Live Here Anymore, который выйдет 29 октября на Atlantic Records, и о турне по Северной Америке и Европе в 2022 году. За последние 15 лет The War on Drugs неуклонно становились одними из величайших рок-н-ролльных представителей этого века, устраняя разрыв между андеграундом и мейнстримом, между приглушенным звуком и гимном, создавая записи, которые превращают разорванное прошлое в единое целое. единое и захватывающее настоящее. The War On Drugs никогда не делали этого так же хорошо, как с их пятым студийным альбомом I Don’t Live Here Anymore, необычным рок-альбомом об одном из самых распространенных, но пугающих процессов - устойчивости перед лицом отчаяния. Всего через месяц после того, как их пластинка A Deeper Understanding получила Грэмми 2018 за лучший рок-альбом, ядро состоящее из ??лидера группы Адама Грандусиэля, басиста Дэйва Хартли и мультиинструменталиста Энтони Ламарка уехали в северную часть штата Нью-Йорк, чтобы пробовать и записывать новые демо, работая вне предопределенных ролей, которые каждый участник играет в живом окружении. Эти сессии оказались очень продуктивными, на их основе были выпущены ранние версии некоторых из самых популярных песен с альбома I Don’t Live Here Anymore. Это было начало более чем дюжины сессионных одиссей, охватывающих три года и семь студий, включая некоторые из величайших звуковых мастерских рока, такие как Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе. Лидер группы Грандусиэль и проверенный сопродюсер и звукорежиссер Шон Эверетт потратили неисчислимые часы, разбирая каждую часть этих сессий и создавая песни. Одна из самых запоминающихся сессий произошла в мае 2019 года в Electro-Vox, когда весь состав группы - в сопровождении клавишника Робби Беннета, барабанщика Чарли Холла и саксофониста Джона Натчеза собрался для записи впечатляющей вступительной части альбома «Living Proof». Обычно Грандусиэль собирает записи The War On Drugs из стопки наложений, как своего рода рок-н-ролльный пазл. Но для «Living Proof» трек был создан в реальном времени, поскольку музыканты использовали свою химию как единое целое, чтобы вызвать некую импровизированную магию. Непосредственность исполнения соответствовала одной из самых личных песен, которые когда-либо писал Грандусиэль. Особое сочетание замысловатости и воображения The War On Drugs оживляет 10 песен I Don’t Live Here Anymore, подкрепляя чувства личной одиссеи Грандусиэля. Это выражение способности рок-н-ролла воплощать их собственный опыт в песни, которыми ои могут поделиться, и слова, которые направляют их взгляд на возможность того, что должно произойти.

Отзывы о товаре The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The War On Drugs
Альбом (сингл)
I Don’t Live Here Anymore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Living Proof, Harmonias Dream, Change, I Dont Wanna Wait, Victim, I Dont Live Here Anymore, Old Skin, Wasted, Rings Around My Fathers Eyes, Occasional Rain Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом популярной американской инди-рок группы The War On Drugs.. The War On Drugs объявляют о своем первом студийном альбоме за четыре года I Don’t Live Here Anymore, который выйдет 29 октября на Atlantic Records, и о турне по Северной Америке и Европе в 2022 году. За последние 15 лет The War on Drugs неуклонно становились одними из величайших рок-н-ролльных представителей этого века, устраняя разрыв между андеграундом и мейнстримом, между приглушенным звуком и гимном, создавая записи, которые превращают разорванное прошлое в единое целое. единое и захватывающее настоящее. The War On Drugs никогда не делали этого так же хорошо, как с их пятым студийным альбомом I Don’t Live Here Anymore, необычным рок-альбомом об одном из самых распространенных, но пугающих процессов - устойчивости перед лицом отчаяния. Всего через месяц после того, как их пластинка A Deeper Understanding получила Грэмми 2018 за лучший рок-альбом, ядро состоящее из ??лидера группы Адама Грандусиэля, басиста Дэйва Хартли и мультиинструменталиста Энтони Ламарка уехали в северную часть штата Нью-Йорк, чтобы пробовать и записывать новые демо, работая вне предопределенных ролей, которые каждый участник играет в живом окружении. Эти сессии оказались очень продуктивными, на их основе были выпущены ранние версии некоторых из самых популярных песен с альбома I Don’t Live Here Anymore. Это было начало более чем дюжины сессионных одиссей, охватывающих три года и семь студий, включая некоторые из величайших звуковых мастерских рока, такие как Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе. Лидер группы Грандусиэль и проверенный сопродюсер и звукорежиссер Шон Эверетт потратили неисчислимые часы, разбирая каждую часть этих сессий и создавая песни. Одна из самых запоминающихся сессий произошла в мае 2019 года в Electro-Vox, когда весь состав группы - в сопровождении клавишника Робби Беннета, барабанщика Чарли Холла и саксофониста Джона Натчеза собрался для записи впечатляющей вступительной части альбома «Living Proof». Обычно Грандусиэль собирает записи The War On Drugs из стопки наложений, как своего рода рок-н-ролльный пазл. Но для «Living Proof» трек был создан в реальном времени, поскольку музыканты использовали свою химию как единое целое, чтобы вызвать некую импровизированную магию. Непосредственность исполнения соответствовала одной из самых личных песен, которые когда-либо писал Грандусиэль. Особое сочетание замысловатости и воображения The War On Drugs оживляет 10 песен I Don’t Live Here Anymore, подкрепляя чувства личной одиссеи Грандусиэля. Это выражение способности рок-н-ролла воплощать их собственный опыт в песни, которыми ои могут поделиться, и слова, которые направляют их взгляд на возможность того, что должно произойти.
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The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка - по цене 4380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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