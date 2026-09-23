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Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка

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Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 1
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 2
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 3
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 4
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 5
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 6
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 7
Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Old 97s
Альбом (сингл)
Fight Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 1
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 2
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 3
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 4
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 5
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 6
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 7
  • Old 97&#039;s - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227892487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Old 97s
Альбом (сингл)
Fight Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jagged (original 1999 master), Lonely Holiday (original 1999 master), Oppenheimer (original 1999 master), Indefinitely (original 1999 master), What We Talk About (original 1999 master), Crash On The Barrelhead (original 1999 master), Murder (Or A Heart Attack) (original 1999 master), Alone So Far (original 1999 master), Busted Afternoon (original 1999 master), Nineteen (original 1999 master), Let The Idiot Speak (original 1999 master), Valentine (original 1999 master), Jagged (2021 remix), Lonel
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка

Новое ремастированное и расширенное переиздание альбома Fight Songs 1999 года, знаменитой американской альтернативной кантри-группы Old 97s.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227892487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Old 97s
Альбом (сингл)
Fight Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jagged (original 1999 master), Lonely Holiday (original 1999 master), Oppenheimer (original 1999 master), Indefinitely (original 1999 master), What We Talk About (original 1999 master), Crash On The Barrelhead (original 1999 master), Murder (Or A Heart Attack) (original 1999 master), Alone So Far (original 1999 master), Busted Afternoon (original 1999 master), Nineteen (original 1999 master), Let The Idiot Speak (original 1999 master), Valentine (original 1999 master), Jagged (2021 remix), Lonel
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Новое ремастированное и расширенное переиздание альбома Fight Songs 1999 года, знаменитой американской альтернативной кантри-группы Old 97s.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Old 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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