Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
Юбилейное и расширенное переиздание дебютного одноименного альбома викинг/блэк-метал-группа из Норвегии Borknagar.. Норвежские авангардные новаторы в области блэк-метала BORKNAGAR празднуют 25-летие своего одноименного дебютного альбома. Еще в 1996 году на «Borknagar» гениальный гитарист Эйстейн Брюн объединил свои усилия с музыкантами-единомышленниками из Enslaved, Gorgoroth, Arcturus, Immortal и Ulver с целью преодолеть границы того, что тогда считалось «традиционным» блэк-металом. Это юбилейное переиздание «Borknagar» 2021 года увидит свет на 2CD в лимитированном диджипаке и на двойном 180-граммовом черном виниле в гейтфолде, с тщательным ремастером 10 альбомных песен, переработкой оригинальной обложки, диском, полным ранее не выпускавшемся бонусным материалом, эксклюзивными фотографиями и подробными заметками, что делает его окончательной версией новаторской классики норвежского металла!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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