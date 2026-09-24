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Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка

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Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 9
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 10
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 11
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 12
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 13
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 14
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 15
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 16
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 17
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 18
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 19
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 20
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 21
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 22
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 23
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 24
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 25
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 26
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 27
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 28
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 29
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 30
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 31
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 32
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 33
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 34
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 35
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 36
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 37
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 38
Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон. Перезагрузка
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 9
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 10
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 11
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 12
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 13
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 14
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 15
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 16
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 17
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 18
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 19
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 20
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 21
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 22
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 23
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 24
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 25
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 26
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 27
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 28
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 29
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 30
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 31
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 32
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 33
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 34
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 35
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 36
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 37
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 38
  • Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718347
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Загружаем...
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Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка
4 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон. Перезагрузка
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Последний Закат, Меченый Злом, Страж Империи, Новый Крестовый Поход, Мессия, Кровь Королей, Викинг, Чужой, Свет Былой Любви, На Крыльях Ветра (bonus)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка

Спустя два года после выхода цифровых релизов альбомы «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка» выходят на виниле! Летом 2020 года группа Ария подвергла глобальному переосмыслению две хорошо известных поклонникам группы работы – «Крещение огнём» и «Армагеддон», выходившие в оригинале в 2003 и 2006 годах соответственно. Именно на этих альбомах впервые прозвучали ставшие уже классическими хитами песни: «Колизей», «Крещение огнём», «Там высоко», «Последний закат», «Чужой», «Свет былой любви». В ходе проекта по «перезагрузке» этих альбомов были полностью переписаны все песни: музыкальные партии всех инструментов и вокал. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков – вокал, Владимир Холстинин – гитара, Сергей Попов – гитара, Виталий Дубинин – бас, Максим Удалов – барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки.



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон. Перезагрузка
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Последний Закат, Меченый Злом, Страж Империи, Новый Крестовый Поход, Мессия, Кровь Королей, Викинг, Чужой, Свет Былой Любви, На Крыльях Ветра (bonus)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Спустя два года после выхода цифровых релизов альбомы «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка» выходят на виниле! Летом 2020 года группа Ария подвергла глобальному переосмыслению две хорошо известных поклонникам группы работы – «Крещение огнём» и «Армагеддон», выходившие в оригинале в 2003 и 2006 годах соответственно. Именно на этих альбомах впервые прозвучали ставшие уже классическими хитами песни: «Колизей», «Крещение огнём», «Там высоко», «Последний закат», «Чужой», «Свет былой любви». В ходе проекта по «перезагрузке» этих альбомов были полностью переписаны все песни: музыкальные партии всех инструментов и вокал. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков – вокал, Владимир Холстинин – гитара, Сергей Попов – гитара, Виталий Дубинин – бас, Максим Удалов – барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки.


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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