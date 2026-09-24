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Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка

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Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка - фото 1
Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
The North Star Grassman And The Ravens
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка - фото 1
  • Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
The North Star Grassman And The Ravens
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Late November, Blackwaterside, The Sea Captain, Down in the Flood, John the Gun, Next Time Around, The Optimist, Let's Jump the Broomstick, Wretched Wilbur, The North Star Grassman and the Ravens, Crazy Lady Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Late November, Blackwaterside, The Sea Captain, Down in the Flood, John the Gun, Next Time Around, The Optimist, Let's Jump the Broomstick, Wretched Wilbur, The North Star Grassman and the Ravens, Crazy Lady Blues

Отзывы о товаре Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
The North Star Grassman And The Ravens
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Late November, Blackwaterside, The Sea Captain, Down in the Flood, John the Gun, Next Time Around, The Optimist, Let's Jump the Broomstick, Wretched Wilbur, The North Star Grassman and the Ravens, Crazy Lady Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Late November, Blackwaterside, The Sea Captain, Down in the Flood, John the Gun, Next Time Around, The Optimist, Let's Jump the Broomstick, Wretched Wilbur, The North Star Grassman and the Ravens, Crazy Lady Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240062) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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