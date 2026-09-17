Depeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPEAK AND SPELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
В наличии
Код товара: 103675
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4 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853299911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPEAK AND SPELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
New Life, I Sometimes Wish I Was Dead, Puppets, Boys Say Go!, Nodisco, Whats Your Namex, Photographic, Tora! Tora! Tora!, Big Muff, Any Second Now (Voices), Just Cant Get Enough, Dreaming of Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
Track List
|A1
|New Life
|A2
|I Sometimes Wish I Was Dead
|A3
|Puppets
|A4
|Boys Say Go!
|A5
|Nodisco
|A6
|What's Your Name?
|B1
|Photographic
|B2
|Tora! Tora! Tora!
|B3
|Big Muff
|B4
|Any Second Now (Voices)
|B5
|Just Can't Get Enough
|B6
|Dreaming Of Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853299911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPEAK AND SPELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
New Life, I Sometimes Wish I Was Dead, Puppets, Boys Say Go!, Nodisco, Whats Your Namex, Photographic, Tora! Tora! Tora!, Big Muff, Any Second Now (Voices), Just Cant Get Enough, Dreaming of Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|New Life
|A2
|I Sometimes Wish I Was Dead
|A3
|Puppets
|A4
|Boys Say Go!
|A5
|Nodisco
|A6
|What's Your Name?
|B1
|Photographic
|B2
|Tora! Tora! Tora!
|B3
|Big Muff
|B4
|Any Second Now (Voices)
|B5
|Just Can't Get Enough
|B6
|Dreaming Of Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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