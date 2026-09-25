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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка

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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) - фото 1
Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1984
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) - фото 1
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748408
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028066617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1984
Жанр
Диско
Трек-лист
Sunset Now, How To Be A Millionaire (Album Version), Hypnotize, The Wild Life (7" Version), The Chant Has Begun (7" Version), Love Lies Lost (Single Version), Down In The Subway (Extended Single Version), Such A Shame, Hold Me (45 Version), Don't Look Any Further (Single Version), Borrowed Time, Black Stations/White Stations (Album Mix), The Colour Field, Ricky Don't Lose That Number (7"), Punch And Judy (Single Version), Pearly-Dewdrops' Drops, Dazzle (Edit), Birds Fly (Whisper To A Scream), Ea
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '84
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunset Now, How To Be A Millionaire (Album Version), Hypnotize, The Wild Life (7" Version), The Chant Has Begun (7" Version), Love Lies Lost (Single Version), Down In The Subway (Extended Single Version), Such A Shame, Hold Me (45 Version), Don't Look Any Further (Single Version), Borrowed Time, Black Stations/White Stations (Album Mix), The Colour Field, Ricky Don't Lose That Number (7"), Punch And Judy (Single Version), Pearly-Dewdrops' Drops, Dazzle (Edit), Birds Fly (Whisper To A Scream), Each And Every One, Carmen (L'Oiseau Rebelle), Those First Impressions, The Day Before You Came, The Glamorous Life, Pt.1, I'm So Beautiful (7" Edit), Masquerade, He's A Saint, He's A Sinner, Dancing In The Sheets, Supernatural Love (Remix), Strut, Hot Hot Hot (Edit), Miss Me Blind, The Gap, Are We Ourselves?, Head Over Heels (Album Version), You Might Think, Heaven, Love Glove (Single Version), With All My Might, Show Me, Adult Education (7" Remix), Love Somebody (From "Hard To Hold" - Original Soundtrack), Runaway, Rock You Like A Hurricane, Freewheel Burning, TV Dinners



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028066617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1984
Жанр
Диско
Трек-лист
Sunset Now, How To Be A Millionaire (Album Version), Hypnotize, The Wild Life (7" Version), The Chant Has Begun (7" Version), Love Lies Lost (Single Version), Down In The Subway (Extended Single Version), Such A Shame, Hold Me (45 Version), Don't Look Any Further (Single Version), Borrowed Time, Black Stations/White Stations (Album Mix), The Colour Field, Ricky Don't Lose That Number (7"), Punch And Judy (Single Version), Pearly-Dewdrops' Drops, Dazzle (Edit), Birds Fly (Whisper To A Scream), Ea
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '84
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunset Now, How To Be A Millionaire (Album Version), Hypnotize, The Wild Life (7" Version), The Chant Has Begun (7" Version), Love Lies Lost (Single Version), Down In The Subway (Extended Single Version), Such A Shame, Hold Me (45 Version), Don't Look Any Further (Single Version), Borrowed Time, Black Stations/White Stations (Album Mix), The Colour Field, Ricky Don't Lose That Number (7"), Punch And Judy (Single Version), Pearly-Dewdrops' Drops, Dazzle (Edit), Birds Fly (Whisper To A Scream), Each And Every One, Carmen (L'Oiseau Rebelle), Those First Impressions, The Day Before You Came, The Glamorous Life, Pt.1, I'm So Beautiful (7" Edit), Masquerade, He's A Saint, He's A Sinner, Dancing In The Sheets, Supernatural Love (Remix), Strut, Hot Hot Hot (Edit), Miss Me Blind, The Gap, Are We Ourselves?, Head Over Heels (Album Version), You Might Think, Heaven, Love Glove (Single Version), With All My Might, Show Me, Adult Education (7" Remix), Love Somebody (From "Hard To Hold" - Original Soundtrack), Runaway, Rock You Like A Hurricane, Freewheel Burning, TV Dinners


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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