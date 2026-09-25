Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (0198028066617) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunset Now, How To Be A Millionaire (Album Version), Hypnotize, The Wild Life (7" Version), The Chant Has Begun (7" Version), Love Lies Lost (Single Version), Down In The Subway (Extended Single Version), Such A Shame, Hold Me (45 Version), Don't Look Any Further (Single Version), Borrowed Time, Black Stations/White Stations (Album Mix), The Colour Field, Ricky Don't Lose That Number (7"), Punch And Judy (Single Version), Pearly-Dewdrops' Drops, Dazzle (Edit), Birds Fly (Whisper To A Scream), Each And Every One, Carmen (L'Oiseau Rebelle), Those First Impressions, The Day Before You Came, The Glamorous Life, Pt.1, I'm So Beautiful (7" Edit), Masquerade, He's A Saint, He's A Sinner, Dancing In The Sheets, Supernatural Love (Remix), Strut, Hot Hot Hot (Edit), Miss Me Blind, The Gap, Are We Ourselves?, Head Over Heels (Album Version), You Might Think, Heaven, Love Glove (Single Version), With All My Might, Show Me, Adult Education (7" Remix), Love Somebody (From "Hard To Hold" - Original Soundtrack), Runaway, Rock You Like A Hurricane, Freewheel Burning, TV Dinners
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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