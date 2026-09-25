Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка
Джек Седман (вокал) и Гарри Дрейпер (гитара) родом из небольшого городка Бридлингтон на северо-востоке Англии и вместе создают музыку под названием Seafret. Когда они познакомились на вечере открытого микрофона, их опыт был совершенно разным: Гарри Дрейпер был на несколько лет моложе, но уже опытным музыкантом, в то время как Джек Седман буквально только что открыл свой голос. Тем не менее, они сразу же взялись за дело. «Мы начали писать песни с нуля, — объясняет Джек Седман. — Я никогда раньше не писал песен. Я любил музыку, но никогда ничего не сочинял. Всё сразу же сложилось. Так мы и научились писать: играя и благодаря химии между нами». Оба музыканта испытывают глубокую благодарность к своим семьям. Отец Гарри — уважаемый музыкант в жанрах кантри и блюграсс; отец Джека — панк-рокер. Музыкальные основы Seafret сформировались благодаря записям их родителей. Среди исполнителей, чьи песни они перепевали, были Джон Мартин и Том Уэйтс. «Tell Me It's Real» — название их замечательного дебютного альбома! В честь 10-летия своего дебютного альбома группа Seafret выпускает «Tell Me It's Real» на виниле океанических цветов со специальной обложкой, украшенной тиснением фольгой. «Tell Me It's Real» — альбом, который изменил всё для Seafret и ознаменовал начало их карьеры. Путешествие, которое привело тогда ещё никому не известный дуэт к четырём студийным альбомам и масштабным мировым турне. Юбилейное издание включает два бонусных трека из цифровой делюкс-версии, а также вирусный хит «Atlantis» и любимые фанатами песни «Oceans» и «Wildfire».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка