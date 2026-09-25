Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Manoeuvres In The Dark – Telegraph, Blancmange – That’s Love, That It Is, China Crisis – Tragedy And Mystery, Adam Ant – Strip, Divine – Love Reaction, Yello – I Love You, Talk Talk - My Foolish Friend, Japan – Canton, Fun Boy Three – The More I See (The Less I Believe), Tracie – Give It Some Emotion, The Teardrop Explodes – You Disappear From View, XTC – Love On A Farmboy’s Wages, The Stranglers – Midnight Summer Dream, The Kinks – Don’t Forget To Dance, Mari Wilson - Cry Me A River, Bauhaus – Lagartija Nick, Marc And The Mambas – Black Heart, The Glove – Like An Animal, Freur – Doot Doot, The B-52’s – Song For A Future Generation, Wall Of Voodoo – Mexican Radio, Joe Jackson – Breaking Us In Two, Oliver Cheatham – Get Down Saturday Night, Rockers Revenge – The Harder They Come, Freeez – Pop Goes My Love, Malcolm McLaren – Soweto, Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya, The Belle Stars - Indian Summer, Level 42 – Out Of Sight Out Of Mind, Daryl Hall & John Oates – One On One, Sparks & Jane Wiedlin – Cool Places, The Romantics – Talking In Your Sleep, The Fixx – Saved By Zero, The Motels – Suddenly Last Summer, Modern English – I Melt With You, Missing Persons – Walking In L.A., Naked Eyes – Always Something There To Remind Me, Taco – Puttin On The Ritz, Electric Light Orchestra – Secret Messages, Men At Work – Overkill, Pat Benatar – Little Too Late, Journey – Separate Ways (Worlds Apart), Styx – Mr. Roboto, Giorgio Moroder & Joe Esposito – Lady, Lady, Stephen Bishop - It Might Be You