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Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка

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Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 1
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 2
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 3
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 4
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 5
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 6
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 7
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 8
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 9
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 10
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 11
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 12
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 1
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 2
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 3
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 4
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 5
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 6
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 7
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 8
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 9
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 10
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 11
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 12
  • Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PANTERA
filter_none Товар входит в коллекцию PANTERA

Коллекция PANTERA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227981280
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка

Track List

A1Strength Beyond Strength3:39
A2Becoming3:05
A35 Minutes Alone5:50
B1I'm Broken4:25
B2Good Friends And A Bottle Of Pills2:54
B3Hard Lines, Sunken Cheeks7:01
C1Slaughtered3:57
C225 Years6:06
C3Shedding Skin5:37
D1Use My Third Arm4:52
D2Throes Of Rejection5:01
D3Planet Caravan4:04

Отзывы о товаре Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227981280
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Описание

Track List

A1Strength Beyond Strength3:39
A2Becoming3:05
A35 Minutes Alone5:50
B1I'm Broken4:25
B2Good Friends And A Bottle Of Pills2:54
B3Hard Lines, Sunken Cheeks7:01
C1Slaughtered3:57
C225 Years6:06
C3Shedding Skin5:37
D1Use My Third Arm4:52
D2Throes Of Rejection5:01
D3Planet Caravan4:04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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