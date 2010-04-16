Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 99290
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Коллекция PANTERA
Коллекция PANTERA
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227981280
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Strength Beyond Strength
|3:39
|A2
|Becoming
|3:05
|A3
|5 Minutes Alone
|5:50
|B1
|I'm Broken
|4:25
|B2
|Good Friends And A Bottle Of Pills
|2:54
|B3
|Hard Lines, Sunken Cheeks
|7:01
|C1
|Slaughtered
|3:57
|C2
|25 Years
|6:06
|C3
|Shedding Skin
|5:37
|D1
|Use My Third Arm
|4:52
|D2
|Throes Of Rejection
|5:01
|D3
|Planet Caravan
|4:04
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227981280
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.04.2010
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
FAR BEYOND DRIVEN
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Track List
|A1
|Strength Beyond Strength
|3:39
|A2
|Becoming
|3:05
|A3
|5 Minutes Alone
|5:50
|B1
|I'm Broken
|4:25
|B2
|Good Friends And A Bottle Of Pills
|2:54
|B3
|Hard Lines, Sunken Cheeks
|7:01
|C1
|Slaughtered
|3:57
|C2
|25 Years
|6:06
|C3
|Shedding Skin
|5:37
|D1
|Use My Third Arm
|4:52
|D2
|Throes Of Rejection
|5:01
|D3
|Planet Caravan
|4:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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