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Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка

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Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 1
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 2
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 3
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 4
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 5
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 6
Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 1
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 2
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 3
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 4
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 5
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 6
  • Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PANTERA
filter_none Товар входит в коллекцию PANTERA

Коллекция PANTERA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227952228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cowboys From Hell, Cemetery Gates (Demon Knight Edit), Mouth For War, Walk, Fucking Hostile, I'm Broken, 5 Minutes Alone, Drag The Waters, Revolution Is My Name
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка

Track List

A1Cowboys From Hell
A2Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
A3Mouth For War
A4Walk
A5Fucking Hostile
B1I'm Broken (2014 Remastered Version)
B25 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
B3Drag The Waters
B4Revolution Is My Name

Отзывы о товаре Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227952228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
HISTORY OF HOSTILITY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cowboys From Hell, Cemetery Gates (Demon Knight Edit), Mouth For War, Walk, Fucking Hostile, I'm Broken, 5 Minutes Alone, Drag The Waters, Revolution Is My Name
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cowboys From Hell
A2Cemetery Gates (Demon Knight Edit)
A3Mouth For War
A4Walk
A5Fucking Hostile
B1I'm Broken (2014 Remastered Version)
B25 Minutes Alone (2014 Remastered Version)
B3Drag The Waters
B4Revolution Is My Name
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pantera - History Of Hostility (Silverl) (0081227952228) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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