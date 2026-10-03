Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 99294
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227974329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellbound, Goddamn Electric, Yesterday Don't Mean Shit, You've Got To Belong To It, Revolution Is My Name, Death Rattle, We'll Grind That Axe For A Long Time, Uplift, It Makes Them Disappear, I'll Cast A Shadow
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hellbound
|2:40
|A2
|Goddamn Electric
|4:56
|A3
|Yesterday Don't Mean Shit
|4:19
|A4
|You've Got To Belong To It
|4:13
|A5
|Revolution Is My Name
|5:18
|B1
|Death Rattle
|3:17
|B2
|We'll Grind That Axe For A Long Time
|3:44
|B3
|Uplift
|3:45
|B4
|It Makes Them Disappear
|6:21
|B5
|I'll Cast A Shadow
|5:22
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227974329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
REINVENTING THE STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellbound, Goddamn Electric, Yesterday Don't Mean Shit, You've Got To Belong To It, Revolution Is My Name, Death Rattle, We'll Grind That Axe For A Long Time, Uplift, It Makes Them Disappear, I'll Cast A Shadow
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hellbound
|2:40
|A2
|Goddamn Electric
|4:56
|A3
|Yesterday Don't Mean Shit
|4:19
|A4
|You've Got To Belong To It
|4:13
|A5
|Revolution Is My Name
|5:18
|B1
|Death Rattle
|3:17
|B2
|We'll Grind That Axe For A Long Time
|3:44
|B3
|Uplift
|3:45
|B4
|It Makes Them Disappear
|6:21
|B5
|I'll Cast A Shadow
|5:22
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Pantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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