Top.Mail.Ru
Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка

Track List

A1Wanted Man
A2Wreck Of The Old 97
A3I Walk The Line
A4Darling Companion
A5Starkville City Jail
B1San Quentin
B2San Quentin
B3A Boy Named Sue
B4(There'll Be) Peace In The Valley
B5Folsom Prison Blues

Отзывы о товаре Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT SAN QUENTIN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Wanted Man
A2Wreck Of The Old 97
A3I Walk The Line
A4Darling Companion
A5Starkville City Jail
B1San Quentin
B2San Quentin
B3A Boy Named Sue
B4(There'll Be) Peace In The Valley
B5Folsom Prison Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - Johnny Cash At San Quentin (0888751119819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...