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Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 5
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 6
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 7
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 8
Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
THRILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
THRILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Startin Somethin, Mine, The Girl Is Mine - With, Thriller Beat It, Billie Jean, Human Nature, (Pretty Young Thing), The Lady In My Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка

Track List

A1Wanna Be Startin' Somethin'6:02
A2Baby Be Mine4:20
A3The Girl Is Mine3:42
A4Thriller5:57
B1Beat It4:17
B2Billie Jean4:57
B3Human Nature4:05
B4P.Y.T. (Pretty Young Thing)3:58
B5The Lady In My Life4:57

Отзывы о товаре Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка

26.02.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 года . Оформление полностью оригинальное . В музыкальном плане очень интересен . Звучание отличное .

Недостатки:
Oднозначно нет .

Комментарий:
Всего в альбоме девять треков, четыре из них были написаны самим певцом . В записи учавствовал Пол Маккарти . Это самый продаваемый альбом всех времен - вершина творчества Майкла Джексона . В 2003 году Thriller занял 20-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» .
03.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание хорошего альбома.
Качественное издание.

Недостатки:
Нет
23.07.2022
Олег

Достоинства:
Шестой студийный альбом Майкла Джексона . Вышел 30 ноября 1982 года , а к концу 1983 года было продано 32 миллиона копий , альбом стал самым продаваемым альбомом всех времен .Триллер использует жанры, включая диско , фанк , поп и рок . В альбом вошло девять песен, включая знаменитые хиты «Billie Jean» и «Beat It» . На альбоме присутствует Пол Маккартни в качестве исполнителя хита The Girl Is Mine .

Недостатки:
Отсутствуют .

Комментарий:
Отличное переиздание , красивый разворотный конверт , вкладка с текстами песен .
Просто подарок поклоннику творчества Макла Джексона .
05.03.2022
Михаил

Достоинства:
Классный альбом,классный звук.Самый лучший альбом(моё мнение) в дискографии Джексона.Звук чистый-без помех,очень хорошая запись.

Недостатки:
Как всегда без антистатистического конверта(в Европе это стало традицией).

Комментарий:
Пошёл репетировать лунную походку!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
THRILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Startin Somethin, Mine, The Girl Is Mine - With, Thriller Beat It, Billie Jean, Human Nature, (Pretty Young Thing), The Lady In My Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Wanna Be Startin' Somethin'6:02
A2Baby Be Mine4:20
A3The Girl Is Mine3:42
A4Thriller5:57
B1Beat It4:17
B2Billie Jean4:57
B3Human Nature4:05
B4P.Y.T. (Pretty Young Thing)3:58
B5The Lady In My Life4:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.02.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 года . Оформление полностью оригинальное . В музыкальном плане очень интересен . Звучание отличное .

Недостатки:
Oднозначно нет .

Комментарий:
Всего в альбоме девять треков, четыре из них были написаны самим певцом . В записи учавствовал Пол Маккарти . Это самый продаваемый альбом всех времен - вершина творчества Майкла Джексона . В 2003 году Thriller занял 20-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» .
03.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее переиздание хорошего альбома.
Качественное издание.

Недостатки:
Нет
23.07.2022
Олег

Достоинства:
Шестой студийный альбом Майкла Джексона . Вышел 30 ноября 1982 года , а к концу 1983 года было продано 32 миллиона копий , альбом стал самым продаваемым альбомом всех времен .Триллер использует жанры, включая диско , фанк , поп и рок . В альбом вошло девять песен, включая знаменитые хиты «Billie Jean» и «Beat It» . На альбоме присутствует Пол Маккартни в качестве исполнителя хита The Girl Is Mine .

Недостатки:
Отсутствуют .

Комментарий:
Отличное переиздание , красивый разворотный конверт , вкладка с текстами песен .
Просто подарок поклоннику творчества Макла Джексона .
05.03.2022
Михаил

Достоинства:
Классный альбом,классный звук.Самый лучший альбом(моё мнение) в дискографии Джексона.Звук чистый-без помех,очень хорошая запись.

Недостатки:
Как всегда без антистатистического конверта(в Европе это стало традицией).

Комментарий:
Пошёл репетировать лунную походку!


Michael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка – стоимость товара 4420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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