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Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 5
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 6
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 7
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка

Track List

A1Bad
A2The Way You Make Me Feel
A3Speed Demon
A4Liberian Girl
A5Just Good Friends
B1Another Part of Me
B2Man in the Mirror
B3I Just Can't Stop Loving You
B4Dirty Diana
B5Smooth Criminal

Отзывы о товаре Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка

13.06.2024
Елена

Достоинства:
"Bad" был выпущен 31 августа 1987 года . Он стал самый продаваемый альбом в мире в 1987 и 1988 годах . Это издание полностью соответствует оригиналу , сохранено красочное оформление , очень понравилось звучание . На нем нет проходных песен , просто набор хитов .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Песни в альбоме выдержаны в жанрах фанка, ритм-н-блюза, госпела, поп-рока, хард-рока, свинга и блюза . К 1991 году Bad стал вторым по популярности альбомом всех времен после Thriller , продано было 25 миллионов его копий по всему миру.
Рекомендую к преобретению .
28.10.2021
Андрей

Достоинства:
Отличный фирменный винил

Комментарий:
Товар доставлен был оперативно, и в целости. Вместе с тем упаковка оставляет желать лучшего. Всего один слой картона и только с одной стороны, в другой - всего 2 слоя пленки. Такая упаковка не выдержит даже слабый удар при транспортировке. Мне повезло, поэтому 5 баллов.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Bad
A2The Way You Make Me Feel
A3Speed Demon
A4Liberian Girl
A5Just Good Friends
B1Another Part of Me
B2Man in the Mirror
B3I Just Can't Stop Loving You
B4Dirty Diana
B5Smooth Criminal
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.06.2024
Елена

Достоинства:
"Bad" был выпущен 31 августа 1987 года . Он стал самый продаваемый альбом в мире в 1987 и 1988 годах . Это издание полностью соответствует оригиналу , сохранено красочное оформление , очень понравилось звучание . На нем нет проходных песен , просто набор хитов .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Песни в альбоме выдержаны в жанрах фанка, ритм-н-блюза, госпела, поп-рока, хард-рока, свинга и блюза . К 1991 году Bad стал вторым по популярности альбомом всех времен после Thriller , продано было 25 миллионов его копий по всему миру.
Рекомендую к преобретению .
28.10.2021
Андрей

Достоинства:
Отличный фирменный винил

Комментарий:
Товар доставлен был оперативно, и в целости. Вместе с тем упаковка оставляет желать лучшего. Всего один слой картона и только с одной стороны, в другой - всего 2 слоя пленки. Такая упаковка не выдержит даже слабый удар при транспортировке. Мне повезло, поэтому 5 баллов.


Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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