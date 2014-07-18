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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227959357
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка

Track List

A1Rhiannon4:10
A2Don't Stop3:12
A3Go Your Own Way3:38
A4Hold Me3:43
A5Everywhere3:41
A6Gypsy4:22
A7As Long As You Follow4:17
B1Say You Love Me4:09
B2Dreams4:12
B3Little Lies3:36
B4Sara6:26
B5Tusk3:36
B6No Questions Asked4:36



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227959357
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Rhiannon4:10
A2Don't Stop3:12
A3Go Your Own Way3:38
A4Hold Me3:43
A5Everywhere3:41
A6Gypsy4:22
A7As Long As You Follow4:17
B1Say You Love Me4:09
B2Dreams4:12
B3Little Lies3:36
B4Sara6:26
B5Tusk3:36
B6No Questions Asked4:36


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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