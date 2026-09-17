Fleetwood Mac - The Dance (0603497856824) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 184886
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Загружаем...
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - The Dance (0603497856824) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Chain
|5:11
|A2
|Dreams
|4:39
|A3
|Everywhere
|3:28
|A4
|Rhiannon
|6:48
|B1
|I'm So Afraid
|7:45
|B2
|Temporary One
|4:00
|B3
|Bleed To Love Her
|3:27
|B4
|Big Love
|3:06
|C1
|Landslide
|4:28
|C2
|Say You Love Me
|5:00
|C3
|My Little Demon
|3:33
|C4
|Silver Springs
|5:41
|D1
|You Make Loving Fun
|3:50
|D2
|Sweet Girl
|3:19
|D3
|Go Your Own Way
|5:00
|D4
|Tusk
|4:22
|D5
|Don't Stop
|5:30
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Chain
|5:11
|A2
|Dreams
|4:39
|A3
|Everywhere
|3:28
|A4
|Rhiannon
|6:48
|B1
|I'm So Afraid
|7:45
|B2
|Temporary One
|4:00
|B3
|Bleed To Love Her
|3:27
|B4
|Big Love
|3:06
|C1
|Landslide
|4:28
|C2
|Say You Love Me
|5:00
|C3
|My Little Demon
|3:33
|C4
|Silver Springs
|5:41
|D1
|You Make Loving Fun
|3:50
|D2
|Sweet Girl
|3:19
|D3
|Go Your Own Way
|5:00
|D4
|Tusk
|4:22
|D5
|Don't Stop
|5:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fleetwood Mac - The Dance (0603497856824) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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