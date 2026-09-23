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Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка De Lucia, Paco, The Montreux Years (4050538800364)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка

1. LP 1 Vamonos (Live at Montreux Jazz Festival 2012). 2. La Barrosa (Live at Montreux Jazz Festival 2006). 3. Solo Quiero Caminar (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 4. Alta Mar (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 5. LP 2 El Tesorillo (Live at Montreux Jazz Festival 2006). 6. Buana Buana King Kong (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 7. Variaciones De Minera (Live at Montreux Jazz Festival 2012). 8. Zyryab (Live at Montreux Jazz Festival 2006).

Отзывы о товаре Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
1. LP 1 Vamonos (Live at Montreux Jazz Festival 2012). 2. La Barrosa (Live at Montreux Jazz Festival 2006). 3. Solo Quiero Caminar (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 4. Alta Mar (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 5. LP 2 El Tesorillo (Live at Montreux Jazz Festival 2006). 6. Buana Buana King Kong (Live at Montreux Jazz Festival 1984). 7. Variaciones De Minera (Live at Montreux Jazz Festival 2012). 8. Zyryab (Live at Montreux Jazz Festival 2006).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пластинка - купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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