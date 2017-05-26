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Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка

Track List

A1Love In Store
A2Can't Go Back
A3That's Alright
A4Book Of Love
A5Gypsy
A6Only Over You
B1Empire State
B2Straight Back
B3Hold Me
B4Oh Diane
B5Eyes Of The World
B6Wish You Were Here

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Love In Store
A2Can't Go Back
A3That's Alright
A4Book Of Love
A5Gypsy
A6Only Over You
B1Empire State
B2Straight Back
B3Hold Me
B4Oh Diane
B5Eyes Of The World
B6Wish You Were Here
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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