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Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
THEN PLAY ON
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
3 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
THEN PLAY ON
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Coming Your Way, Closing My Eyes, Fighting For Madge, When You Say, Show-Biz Blues, Under Way, One Sunny Day, Although The Sun Is Shining, Rattlesnake Shake, Without You, Searching For Madge, My Dream, Like Crying, Before The Beginning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка

Track List

A1Coming Your Way
A2Closing My Eyes
A3Fighting For Madge
A4When You Say
A5Show-Biz Blues
A6Under Way
A7One Sunny Day
B1Although The Sun Is Shining
B2Rattlesnake Shake
B3Without You
B4Searching For Madge
B5My Dream
B6Like Crying
B7Before The Beginning

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
THEN PLAY ON
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Coming Your Way, Closing My Eyes, Fighting For Madge, When You Say, Show-Biz Blues, Under Way, One Sunny Day, Although The Sun Is Shining, Rattlesnake Shake, Without You, Searching For Madge, My Dream, Like Crying, Before The Beginning
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Coming Your Way
A2Closing My Eyes
A3Fighting For Madge
A4When You Say
A5Show-Biz Blues
A6Under Way
A7One Sunny Day
B1Although The Sun Is Shining
B2Rattlesnake Shake
B3Without You
B4Searching For Madge
B5My Dream
B6Like Crying
B7Before The Beginning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка - стоимость товара 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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