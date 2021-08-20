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Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка

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Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.08.2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Version 2.0
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624475
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538674637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.08.2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Version 2.0
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка

Version 2.0 - второй студийный альбом группы Garbage, вышедший в 1998 года . Сингл Push It, который возглавил хит-парад Великобритании. Сюрреалистический видеоклип на эту песню приобрёл популярность и часто транслировался на MTV. Музыкальное видео получило несколько номинаций на премии MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и MVPA Music Video Awards. Новый альбом превзошёл успех дебютной пластинки, Version 2.0 был удостоен золотого и платинового статуса во многих странах. По сравнению с предыдущим альбомом, ориентированным на пост-гранж Version 2.0 отличается большим уклоном в сторону электронной музыки и техно. При записи альбома использовались семплы хитов различных рок-групп 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, что, по мнению участников коллектива, придало пластинке едва уловимое ностальгическое настроение. Ремастированное переиздание 2021 года на двойном чёрном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-х годах, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на Грэмми.

Отзывы о товаре Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538674637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.08.2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Version 2.0
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Version 2.0 - второй студийный альбом группы Garbage, вышедший в 1998 года . Сингл Push It, который возглавил хит-парад Великобритании. Сюрреалистический видеоклип на эту песню приобрёл популярность и часто транслировался на MTV. Музыкальное видео получило несколько номинаций на премии MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и MVPA Music Video Awards. Новый альбом превзошёл успех дебютной пластинки, Version 2.0 был удостоен золотого и платинового статуса во многих странах. По сравнению с предыдущим альбомом, ориентированным на пост-гранж Version 2.0 отличается большим уклоном в сторону электронной музыки и техно. При записи альбома использовались семплы хитов различных рок-групп 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, что, по мнению участников коллектива, придало пластинке едва уловимое ностальгическое настроение. Ремастированное переиздание 2021 года на двойном чёрном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-х годах, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на Грэмми.
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Отзывы


Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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