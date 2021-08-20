Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Garbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
Version 2.0 - второй студийный альбом группы Garbage, вышедший в 1998 года . Сингл Push It, который возглавил хит-парад Великобритании. Сюрреалистический видеоклип на эту песню приобрёл популярность и часто транслировался на MTV. Музыкальное видео получило несколько номинаций на премии MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и MVPA Music Video Awards. Новый альбом превзошёл успех дебютной пластинки, Version 2.0 был удостоен золотого и платинового статуса во многих странах. По сравнению с предыдущим альбомом, ориентированным на пост-гранж Version 2.0 отличается большим уклоном в сторону электронной музыки и техно. При записи альбома использовались семплы хитов различных рок-групп 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, что, по мнению участников коллектива, придало пластинке едва уловимое ностальгическое настроение. Ремастированное переиздание 2021 года на двойном чёрном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-х годах, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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