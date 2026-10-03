Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 402428
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 010 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
Коллекция Krall, Diana
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитDiana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитDiana Krall - Turn Up The Quiet (0602557352184) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитDiana Krall - This Dream Of You (0602507445416) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517468313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
S Wonderful, Peel Me A Grape, Pick Yourself Up, Frim Fram Sauce, You Go To My Head, Let's Fall In Love, The Look Of Love, East Of The Sun (And West Of The Moon), I've Got You Under My Skin, All Or Nothing At All, Only The Lonely, Let's Face The Music And Dance, The Heart Of Saturday Night, Little Girl Blue, Fly Me To The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка
Track List
|A1
|'S Wonderful
|4:26
|A2
|Peel Me A Grape
|5:49
|A3
|Pick Yourself Up
|3:01
|A4
|Frim Fram Sauce
|5:00
|B1
|You Go To My Head
|6:46
|B2
|Let's Fall In Love
|4:18
|B3
|The Look Of Love
|4:41
|C1
|East Of The Sun (And West Of The Moon)
|5:45
|C2
|I've Got You Under My Skin
|6:08
|C3
|All Or Nothing At All
|4:32
|C4
|Only The Lonely
|4:16
|D1
|Let's Face The Music And Dance
|5:17
|D2
|The Heart Of Saturday Night
|4:05
|D3
|Little Girl Blue
|5:38
|D4
|Fly Me To The Moon
|5:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитAerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитSnow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRingo Starr - Goodnight Vienna (0602567007401) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPaul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) вин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602517468313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
S Wonderful, Peel Me A Grape, Pick Yourself Up, Frim Fram Sauce, You Go To My Head, Let's Fall In Love, The Look Of Love, East Of The Sun (And West Of The Moon), I've Got You Under My Skin, All Or Nothing At All, Only The Lonely, Let's Face The Music And Dance, The Heart Of Saturday Night, Little Girl Blue, Fly Me To The Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|'S Wonderful
|4:26
|A2
|Peel Me A Grape
|5:49
|A3
|Pick Yourself Up
|3:01
|A4
|Frim Fram Sauce
|5:00
|B1
|You Go To My Head
|6:46
|B2
|Let's Fall In Love
|4:18
|B3
|The Look Of Love
|4:41
|C1
|East Of The Sun (And West Of The Moon)
|5:45
|C2
|I've Got You Under My Skin
|6:08
|C3
|All Or Nothing At All
|4:32
|C4
|Only The Lonely
|4:16
|D1
|Let's Face The Music And Dance
|5:17
|D2
|The Heart Of Saturday Night
|4:05
|D3
|Little Girl Blue
|5:38
|D4
|Fly Me To The Moon
|5:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Diana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластинка