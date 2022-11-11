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Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка

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Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом английской группы новой волны Duran Duran, выпущенный 13 ноября 2007 года лейблом Epic Records. Большая часть музыки для окончательного воплощения альбома была завершена в конце 2006 года после ухода участника группы Энди Тейлора с новым гитаристом Домиником Брауном, заменившим его, когда с группой начал работать музыкальный продюсер Тимбалэнд. Falling Down был единственным синглом, выпущенным с альбома.

Отзывы о товаре Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Дата релиза
11.11.2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Red Carpet Massacre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Двенадцатый студийный альбом английской группы новой волны Duran Duran, выпущенный 13 ноября 2007 года лейблом Epic Records. Большая часть музыки для окончательного воплощения альбома была завершена в конце 2006 года после ухода участника группы Энди Тейлора с новым гитаристом Домиником Брауном, заменившим его, когда с группой начал работать музыкальный продюсер Тимбалэнд. Falling Down был единственным синглом, выпущенным с альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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